Fransa'da seçim afişi asanlara saldırı: Sizi şimdi harekete geçmeye çağırıyorum

Fransa milletvekili adayı Thevenot, yaptığı açıklamada, “Dün Virginie ve kampanya ekibimize yapılan saldırı sonrası polis ve itfaiyeye teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca destekleri için herkese teşekkür ederi. Şiddet asla çözüm değildir. Kampanyamı sahada tamamlayacağım” ifadelerini kullandı.

Paris'in güneyindeki Meudon bölgesinde saldırıya uğrayan Thevenot ve kampanya ekibine destek mesajı paylaşan Fransa Başbakanı Attal, “Adaylardan Prisca Thevenot ve kampanya ekibinin üyeleri Meudon'da seçim afişlerini astıkları sırada dört kişinin saldırısına uğramıştır. Şiddet ve sindirmenin demokrasimizde yeri yoktur. Cumhuriyetimizde de yeri yoktur. Aday ve ekibiyle tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum. Oluşmakta olan şiddet ve nefret ortamını reddedelim. Sizi şimdi harekete geçmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.