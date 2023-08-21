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Dünya

Fransa'da sıcaklık artışı nedeniyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor

Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçileceği bildirildi. Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti. Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

16:58 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Fransa

Fransa

Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçileceği bildirildi.


Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verilen 50 bölgeden 4'ünde kırmızı alarm durumuna geçileceğini açıkladı.


Bu duruma geçilmesinde sıcaklıklardaki artışın göz önünde bulundurulmasının etkili olduğunu söyleyen Fransız Bakan, söz konusu kararın Rhone, Drome, Ardeche ve Haute-Loire bölgelerini kapsadığını belirtti.


Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.


Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.


Fransız hükümeti de Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.




#Fransa
#Sıcaklık
#Paris
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