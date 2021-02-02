Dünya Fransada sivil toplum kuruluşlarına Fransa İslamı dayatması Kabul etmeyen ayrılsın
AVRUPA

Fransa’da sivil toplum kuruluşlarına 'Fransa İslamı’ dayatması: Kabul etmeyen ayrılsın

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü’nü imzalamayı kabul etmeyen sivil toplum kuruluşlarının Fransa İslam Konseyi'nden çıkmasını istedi. "İslam'ın Fransa'nın değerleriyle uyumlu olması” amacını taşıyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un emri doğrultusunda hazırlanan tüzüğü, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşları imzalamamıştı.

Haber Merkezi AA
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France Inter radyosunda, ülkede son günlerde tartışma konusu olan "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Dayatmayı kabul etmiyoruz

"İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve adı "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşülmeye başlandığını söyleyen Darmanin, bu tasarının, sadece teröre karşı değil aynı zamanda ayrılıkçılıkla ve "İslamcı ideolojiye" karşı mücadelede güçlü yetkiler verdiğini öne sürdü.

6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa, Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Tüzüğü kimler imzalamadı?

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), Fransa İslam Toplumu Millî Görüş (CIMG) ve "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluş, tüzüğü imzalamayı kabul etmedi.

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  • CCMTF, CIMG ve "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluştan yapılan ortak yazılı açıklamada, tüzükte yer alan "Fransa İslamı" kavramının doğru olmadığı vurgulandı. İslam'ın bir toplumla veya ideoloji ile sınırlandırılamayacağı, bunun yapılması halinde İslam'ın temellerinin değiştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Dini ritüellerin anayasaya aykırı görüş ve eylemler olduğunu kabul etmek yasalar açısından kabul edilemez bir yaklaşımdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü’ nedir?

Tüzük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle hazırlanmıştı. Tüzükte, "İslam'ın Fransa'nın değerleriyle uyumlu olması”, “İslam'ın siyasi amaçlar için kullanılmasının reddi”, “Yabancı ülkelerin Fransa'da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi” gibi maddeler bulunuyor.

  • Tüzükte, Fransa'da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların "aşırıcı bir azınlık" tarafından gerçekleştirildiği ve bunların Fransız devleti ve halkıyla bağdaştırılmaması gerektiği belirtiliyor.

"Devletin ırkçı" olduğu söyleminin de iftira olduğu savunuluyor. Tüzükle, Fransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesinde ‘Ulusal İmamlar Konseyi’nin kurulması hedefleniyor.

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