Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar eden vatandaşlara para ödülü

Fransa'da akşam saat 18:00'dan sonra sokağa çıkanları ihbar edenlere para ödülü verilecek.
18:00'DA YASAK BAŞLIYOR
Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Ocak'tan itibaren saat 20:00 yerine 18:00'da başlayacağını açıklamıştı.
İHBAR EDENLERE ÖDÜL
Ülkede hükümet sokağa çıkanları yetkililere bildirenleri ödüllendirmeyi planlıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar edenlere para verilecek.
Öte yandan Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 736 artışla 2 milyon 914 bin 725'e yükseldi.