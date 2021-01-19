Dünya Fransada sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar eden vatandaşlara para ödülü
AVRUPA

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar eden vatandaşlara para ödülü

Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenleri ihbar edenlere para ödülü verilecek. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Ocak'tan itibaren saat 20:00 yerine 18:00'da başlayacağı açıklanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa'da sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.
Fransa'da sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Fransa'da akşam saat 18:00'dan sonra sokağa çıkanları ihbar edenlere para ödülü verilecek.

18:00'DA YASAK BAŞLIYOR

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Ocak'tan itibaren saat 20:00 yerine 18:00'da başlayacağını açıklamıştı.

İHBAR EDENLERE ÖDÜL

Ülkede hükümet sokağa çıkanları yetkililere bildirenleri ödüllendirmeyi planlıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar edenlere para verilecek.

Öte yandan Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 736 artışla 2 milyon 914 bin 725'e yükseldi.

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