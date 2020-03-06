Fransa’da sosyal hayat durdu: Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7’ye yükseldi

Fransa’da Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde 138 yeni vaka daha kaydedilirken toplam vaka sayısının 423’e ulaştığı belirtildi. 138 yeni vaka, ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana vaka sayısında bir günde yaşanan en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin yaşı 64 ve 73 olarak belirtildi.

Sağlık yetkilileri, Fransa’da şu ana kadar virüsten etkilenenlerin çoğunun yaşlı olduğunu ifade ederek birçoğunun virüsün yanı sıra başka sağlık sorunları bulunduğunu aktardı. Enfekte olan 23 kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

OYNAT 00:43 Çinli berberler koronavirüs sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla tıraş ediyor Çinli berberler, ülkede patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla uzaktan tıraş etmeye başladı. Daily Mail gazetesine göre, Çin'de çekilen bir video görüntüsünde koruyucu maske takan berberler, uzun sopalara taktıkları tıraş makineleriyle müşterilerinin saçlarını kesiyor. Yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken milyonlarca kişi tarafından da görüntülendi. BiP'te paylaş

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Paris Maratonu ertelendi

Ülkede ayrıca 5 Nisan’da yapılması planlanan Paris Maratonunun ertelendiği duyuruldu. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenen maratonun 18 Ekim’de yapılmasının planlandığı belirtildi.