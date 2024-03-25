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Dünya

Fransa'da terör alarmı: Saldırı acil durumu ilan edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısı sonrası Fransa'da da alarma geçti. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, '' Ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" dedi.

07:17 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.


Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı


Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.


Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.




#fransa
#terör alarmı
#Moskova
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