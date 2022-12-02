Dünya Fransada tren kontrolörlerinin grevi ulaşımı sekteye uğrattı
AVRUPA

Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi ulaşımı sekteye uğrattı

Tren kontrolörleri topluluğunun çağrısıyla pazartesi sabahına kadar grev kararı alan denetmenler, maaş artışı ile kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor. Ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, grev nedeniyle 2-5 Aralık tarihlerinde hızlı tren ve şehirler arası her 10 tren seferinden sadece 4'ü gerçekleşecek.

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Haber Merkezi AA
Fransada tren kontrolörlerinin grevi ulaşımı sekteye uğrattı
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Tren kontrolörleri topluluğunun çağrısıyla pazartesi sabahına kadar grev kararı alan denetmenler, maaş artışı ile kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.

Ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, grev nedeniyle 2-5 Aralık tarihlerinde hızlı tren ve şehirler arası her 10 tren seferinden sadece 4'ü gerçekleşecek.

Lille kentinde yaşayan Zineb isimli yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah Lille-Paris tren seferlerinin birçoğunun iptal edilmesi ve aktif seferlerin çok pahalı olması nedeniyle 3 katı zaman alsa da ekonomik olmasından dolayı otobüsle Paris'e geldiğini belirtti.

Zineb, buna rağmen otobüslerde de diğer günlere göre fiyatlarının arttığını; normalde 10 avro olan otobüs biletinin 40 avroya çıktığını ifade etti.

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