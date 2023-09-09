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Dünya

Fransa'da üç sendika okullardaki abaya yasağı için harekete geçti: Karar Danıştay'a taşıdı

Fransa’da devlet okullarında Müslüman kız öğrencilerin tercih ettiği “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklanmıştı. Skandal karar tartışmalara neden olurken üç sendika okullarda abaya yasağını bu hafta Danıştay'a taşıyacak.

10:02 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransa'da 3 sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı.

Fransa'da 3 sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, yeni eğitim öğretim yılında okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklandığını açıklamıştı. Bu karar ülkede büyük tartışmalara yol açtı.

Avukat Lucie Simon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları, okullardaki abaya yasağı kararı için yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurdu.

Sendikalar, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar vermeye yetkisi olmadığını savundu.

Sendikalar yasağın ayrımcılığa sebebiyet vereceğini ifade etti

Abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını belirten sendikalar, yasağın ayrımcılığa sebebiyet vereceğini kaydetti.

Sendikalar, okullardaki abaya yasağının askıya alınmasını talep etti.

Eğitim Bakanı Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuştu.

Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.


Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor
Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor

Fransa'da Müslüman kadınlar kıyafetlerinden dolayı okullara alınmıyor. Yaşanan son olay, İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. Ülkedeki devlet okullarında abaya yasağı İslam düşmanlığına dönüştü. Müslümanlar, ülkede günlük kıyafetlerinden dolayı sadece “İslâm'ı hatırlattığı için” dışlanıyorlar. En son yaşanan olayda ise bir kız öğrenci, tişört ve pantolonun üzerine giydiği uzun elbiseden dolayı okula alınmadı. Öğrenci, kıyafetini değiştirmeyi reddettiği için evine gönderildi. Bu Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Ülkede hükümet, devlet okullarında ve kamu kurumlarında kişileri dini semboller olarak adlandırdığı çeşitli engellemelere maruz bırakıyor.


#Fransa
#abaya
#Danıştay
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