Fransa'da üst düzey bürokrattan göstericiye dayak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Alexandre Benalla adlı güvenlik görevlisine, polis kılığına girip protesto gösterisi yapan bir öğrenciyi dövmesi nedeniyle 2 hafta görevinin askıya alınması cezası verildi.

Verilen cezayı az bulan halk olaya tepki gösterdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Maron’un Alexandre Benalla adlı güvenlik görevlisinin 1 Mayıs protestoları esnasında polis kılığına girip gösteri yapan bir öğrenciyi dövdüğü video sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Macron güvenlik görevlisinin işini iki hafta askıya alırken, az ceza aldığını dile getiren halkın tepkileri büyüdü.

Macron’un sözcüsü yaptığı açıklamada, Alexandre Benalla’nın sorumluluklarının değiştirilmesi ve görevlerinin askıya alınmasının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen "en ağır" karar olduğunu söyledi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir adli görevli ise, "kamu görevlisi tarafından şiddet" için bir ön soruşturma açıldığını belirtti.