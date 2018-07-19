Dünya Fransada üst düzey bürokrattan göstericiye dayak
AVRUPA

Fransa'da üst düzey bürokrattan göstericiye dayak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Paris Savcılğı Benalla hakkında ön soruşturma başlattı.

Haber Merkezi IHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Alexandre Benalla adlı güvenlik görevlisine, polis kılığına girip protesto gösterisi yapan bir öğrenciyi dövmesi nedeniyle 2 hafta görevinin askıya alınması cezası verildi.

Verilen cezayı az bulan halk olaya tepki gösterdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Maron’un Alexandre Benalla adlı güvenlik görevlisinin 1 Mayıs protestoları esnasında polis kılığına girip gösteri yapan bir öğrenciyi dövdüğü video sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Macron güvenlik görevlisinin işini iki hafta askıya alırken, az ceza aldığını dile getiren halkın tepkileri büyüdü.

Macron’un sözcüsü yaptığı açıklamada, Alexandre Benalla’nın sorumluluklarının değiştirilmesi ve görevlerinin askıya alınmasının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen "en ağır" karar olduğunu söyledi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir adli görevli ise, "kamu görevlisi tarafından şiddet" için bir ön soruşturma açıldığını belirtti.

Macron’un danışmanı polis kılığında eylemci dövdü
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Macron’un danışmanı polis kılığında eylemci dövdü
Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs eylemleri sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanlığını yapan ve Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Alexandre Benalla'nın polis kılığına girip eylemci dövdüğü bir video ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanlığını yapan ve Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Alexandre Benalla'nın çevik kuvvet kılığına girip 1 Mayıs eyleminde gösterici dövdüğü görüntüler ülke çapında şok etkisi yaptı. Le Monde gazetesinin tespit edip uzun süre araştırmasını yürütüp yayınladığı haberin kanıt görüntülerinde Benalla'nın çevik kuvvet kılığına girdiği ve eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.
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