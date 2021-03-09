Fransa'da yaklaşan seçimler öncesi Macron'dan Paris Camisi'ne ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camisi'ni ziyaret etti. Paris Camisi'nin sosyal medya hesabından Macron'un ziyaretine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.
Fransa İçişleri Bakanı: Yeterince cami kapatamadık
- Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, geçtiğimiz günlerde "Müslümanlara ait 89 ibadethaneden 'ancak' 17'sini yasal gerekçelerle kapatabildik. Bana soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor. Sunduğumuz yasa tasarısı İçişleri Bakanı'na bunları kapattırma imkanı tanıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Müslümanlar Macron'un hedefinde
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, Müslümanları hedef alıyor.
Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.