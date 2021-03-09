Dünya Fransada yaklaşan seçimler öncesi Macrondan Paris Camisine ziyaret
AVRUPA

Fransa'da yaklaşan seçimler öncesi Macron'dan Paris Camisi'ne ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camii'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Caminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Macron, cami yöneticisi Chems-eddine Hafız ile görüştü.
Macron, cami yöneticisi Chems-eddine Hafız ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camisi'ni ziyaret etti. Paris Camisi'nin sosyal medya hesabından Macron'un ziyaretine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı: Yeterince cami kapatamadık

  • Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, geçtiğimiz günlerde "Müslümanlara ait 89 ibadethaneden 'ancak' 17'sini yasal gerekçelerle kapatabildik. Bana soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor. Sunduğumuz yasa tasarısı İçişleri Bakanı'na bunları kapattırma imkanı tanıyor" açıklamasında bulunmuştu.

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Müslümanlar Macron'un hedefinde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, Müslümanları hedef alıyor.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

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Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

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