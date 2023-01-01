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Dünya
Fransa'da yetersiz maaş krizi: Sağlık sistemindeki buhranın ardından otelcilik ve restoran sektörleri de alarm verdi
Sağlık sisteminde büyük kriz yaşayan Fransa'da otelcilik ve restoran sektörü de alarm verdi. Sektörde 200 bin açık pozisyon olduğunu ifade eden işletme sahipleri, çalışacak eleman bulamamaktan yakınıyor. Çalışma saatlerinin fazla ve düzensiz olması sebebiyle sektöre sıcak bakmayan Fransızlar, maaşların yetersiz olmasına tepki gösteriyor.
14:08 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fransa'da otelcilik ve restoran sektöründe 200 bin açık pozisyon var.

Fransa'da otelcilik ve restoran sektöründe 200 bin açık pozisyon var.

Sağlık sektörünün çökme noktasına geldiği Fransa'da otelcilik ve restoran sektöründe de kriz yaşanıyor. Sektörde 200 bin açık pozisyon olduğunu ifade eden işletme sahipleri, çalışacak eleman bulamamaktan yakınıyor.

MAAŞLAR YETERSİZ

Çalışma saatlerinin fazla ve düzensiz olması sebebiyle otelcilik ve restoran sektörüne sıcak bakmayan Fransızlar, maaşların yetersiz olmasına tepki gösteriyor. Sağlık çalışanlarının peş peşe iş bıraktığı ülkede öğretmen, şoför ve bakıcı açığı da bulunuyor.

EMEKLİLER SOKAĞA ÇIKIYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören emeklilik reform programı ülkede büyük tepki topladı. Fransızlar ülke çapında yapılacak gösterilerle sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Şehirlerarası ve banliyö tren seferleri ile uçak seferlerinde başlayan grevler nedeniyle, iptaller ve aksamalar bekleniyor.


Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük
Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük

Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, Twitter hesabından yurt dışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Hollanda'da alım gücünün düştüğünü söyleyen Gürel, yaşadığı deneyimi 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı. Yaşam standardının düştüğünü ifade eden Gürel'in bu sözleri, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesimin tepkisine yol açtı. Gürel, takipçilerine "Burada maaşımın yarısı bana gelmeden gidiyor. Türkiye'de kredi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar şu an sırtımda ciddi bir yük. Daha ne söyleyeyim." sözleriyle cevap verdi.




#Fransa
#Macron
#Avrupa
2 saat önce
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Fransa'da yetersiz maaş krizi: Sağlık sistemindeki buhranın ardından otelcilik ve restoran sektörleri de alarm verdi
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