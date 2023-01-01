Fransa'da yetersiz maaş krizi: Sağlık sistemindeki buhranın ardından otelcilik ve restoran sektörleri de alarm verdi

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Fransa'da otelcilik ve restoran sektöründe 200 bin açık pozisyon var.
Sağlık sektörünün çökme noktasına geldiği Fransa'da otelcilik ve restoran sektöründe de kriz yaşanıyor. Sektörde 200 bin açık pozisyon olduğunu ifade eden işletme sahipleri, çalışacak eleman bulamamaktan yakınıyor.
Çalışma saatlerinin fazla ve düzensiz olması sebebiyle otelcilik ve restoran sektörüne sıcak bakmayan Fransızlar, maaşların yetersiz olmasına tepki gösteriyor. Sağlık çalışanlarının peş peşe iş bıraktığı ülkede öğretmen, şoför ve bakıcı açığı da bulunuyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören emeklilik reform programı ülkede büyük tepki topladı. Fransızlar ülke çapında yapılacak gösterilerle sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Şehirlerarası ve banliyö tren seferleri ile uçak seferlerinde başlayan grevler nedeniyle, iptaller ve aksamalar bekleniyor.