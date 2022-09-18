Fransa'daki Ermenilerden çirkin provokasyon: Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in fotoğraflarını yaktılar

Fransa'da Ermeni protestocular, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından görüntüsünü paylaşarak duyurdu.

Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.

"Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım." ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.

Mustafayev, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti.

Les fanatiques arméniens français prennent d'assaut le bâtiment ⁦d’@AzAmbassadeFr⁩. Mais laissons des barbares arméniens à côté. Mr. ⁦@EmmanuelMacron⁩, honte à la France, qui ne protège pas les ambassades et ignore nos demandes bien fondées liées à notre sécurité pic.twitter.com/hhc4NX999Q REKLAM September 18, 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ALİYEV'İN FOTOĞRAFLARINI YAKTILAR

Öte yandan bazı provokatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in fotoğraflarını yaktılar.

BÜYÜELÇİLİK ÇALIŞANI PROTESTOCULARI KOVALADI

Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor.

Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.