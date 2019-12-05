Dünya Fransadaki gösteriler şiddetleniyor Polis sis bombası kullanmaya başladı
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Fransa'daki gösteriler şiddetleniyor: Polis sis bombası kullanmaya başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor. Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Haber Merkezi AA
Polis göstericileri dağıtmak için güç kullanımını artırdı.
Polis göstericileri dağıtmak için güç kullanımını artırdı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu aleyhinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı 500 bini buldu.

Sendikalara göre, gösterilerin ana odak noktası olan Paris'te 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

Başkent Paris'te yürüyüşün sonlanacağı "Nation" Meydanı'na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede yer yer devam ediyor.

Uçuşlar iptal edildi

Öte yandan, Fransız hava yolu şirketi Air France, yarınki iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini duyurdu. Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıklamıştı. Yerel medyaya göre, sadece başkentte gözaltı sayısı 70'i geçmiş, yarın için uçak seferlerinin yüzde 20'si ise şimdiden iptal edilmişti.

Sis bombasıyla müdahele başladı

Başta Paris olmak üzere ülkedeki birçok kentte toplanan göstericilerle polis arasında ilk arbede haberi Lyon'dan geldi. Kentte toplanan göstericilere polis sis bombası ile müdahalede bulundu.

Nantes'ta 20 bin kişinin katıldığı gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Rennes kentinde de polis ile göstericilerin arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'daki şiddetlenen gösterilerde polis sis bombası kullandı
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Fransa'daki şiddetlenen gösterilerde polis sis bombası kullandı
Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Ülkenin kuzeyindeki Mulhouse kentinde de binlerce protestocu sokaklardaydı. Gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Başkent Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na yürüyecek.

Emniyet kaynakları şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler dolayısıyla, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Fransa'da 'basın özgürlüğü'
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Fransa'da 'basın özgürlüğü'
halkı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grevde. Gösteriler sırasında görüntü alan gazetecinin gözaltına alınma anı da kameralara yansıdı.


Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Fransa'daki grev gösterileri çatışmaya döndü
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Fransa'daki grev gösterileri çatışmaya döndü
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.


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