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Fransa'daki kitlesel eylemde 13. dalga: Binlerce kişi sokağa döküldü

Fransa’da Macron hükümetinin tepki çeken emeklilik reformu, ülke genelinde geniş çaplı eylemleri de beraberinde getirdi. Haftalardır yaşanan kitlesel eylemler, 1 Mayıs’ta da davam etti. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katıldığı 13. dalgada 12 bin polis görev yaptı.

10:21 . 2/05/2023 Tuesday
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Fransa

Fransa

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar, ülke çapında gösteriler düzenlemeye devam etti.


Fransa'nın büyük sendikalarının çağrısıyla, başkent Paris başta olmak üzere, Strazburg, Marsilya, Toulouse, Vannes, Rouen ve Rennes dahil birçok kentte reform karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsü başladı.


Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katıldığı gösterilerde güvenliği sağlamak için 5 bini Paris'te olmak üzere toplamda 12 bin polis görev yaptı.


Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP, gösteriler nedeniyle birçok tren ve metro istasyonunu kapattı.


Bordo İdare Mahkemesi de polislerin gösterilerde dron kullanmasına yönelik yapılan itirazı reddetti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emniyet müdürlerine, polisin gösterilerde istihbarat toplamak için dron kullanması talimatını göndermişti.


Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, CGT temsilcilerine hükümetle görüşmelere başlaması için gelecek günlerde davetiye göndereceklerini söyledi.


Emeklilik Reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.


Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti. Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.




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