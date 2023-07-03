Fransa'daki Nahel isyanının zararı en az 1 milyar euro

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel Merzouk’un polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından sokak olayları patlak verdi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sadece cumartesi gecesi devam eden protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı ve 74 bina hasar gördü.Fransa Sanayi, Dijital Bağımsızlık ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 200 süpermarket, 250 tütün satıcısı ile 250 diğer mağaza, banka ve paket servis noktasının hedef alındığını söyledi.

Toplam 1000 bina, 250 polis merkezi ve 5 bin araç ateşe verilirken, ayaklanmanın Fransa'ya altı günlük maliyeti hesaplandı. Zararın en az 1 milyar euro olduğu ortaya konuldu.

Yabancı turistler ülkeden kaçtı

Ortaya çıkan tablo turistleri de endişeye sevk etti. Paris Turizm Ofisi, yabancı turistlerin rezervasyonlarını iptal ederek ülkeden ayrıldığını belirtti. Rezervasyonların yüzde 25'inden vazgeçildi.

France 24, ülkede günlerdir süren isyanın ardından insanların maliyet konusunda merak içinde olduğunu aktardı.

Hükümetten sigortacılara çağrı

Fransız hükümeti, sigortacılardan fazla ücretleri düşürmelerini istedi. Darbe alan işletmeler için belirli vergilerde erteleme kararı alındı.

Avrupa ülkesi, Paris Olimpiyat Oyunları'na bir yıl kala turizmin baltalanmasının korkusunu taşıyor.











