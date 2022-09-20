Dünya Fransadan göçmenlere karşı insanlık dışı adım Calaisde meydanlara kaya yığdılar
AVRUPA

Fransa’dan göçmenlere karşı insanlık dışı adım: Calais’de meydanlara kaya yığdılar

Fransa’da Manş Denizi’nin kıyısındaki Calais’te göçmenlerin kamp kurmasını engellemek için boş alanlara ve bazı parklara dev kayalar yerleştirildi. Bazı bölgelerin kayalarla çevrilmesinin nedeni ise STK’ların göçmenlere yiyecek yardım yapmasını önlemek. Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart ilkel uygulamayı, “Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz” diyerek savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’dan göçmenlere karşı insanlık dışı adım: Calais’de meydanlara kaya yığdılar
Fransız basınındaki haberlere göre, Calais kent merkezinde özellikle yeşil ve açık alanlara 12 Eylül’den bu yana yüzlerce ton kaya parçaları yerleştirildi.

Fransa’nın Manş Denizi’ne kıyı Calais kentinde yönetim, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla belirli noktalara kaya döşedi. Fransız basınındaki haberlere göre, kent merkezinde özellikle yeşil ve açık alanlara 12 Eylül’den bu yana yüzlerce ton kaya parçaları yerleştirildi. Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla yaptıkları uygulamayı savunarak, “Rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz” ifadesini kullandı. Belediyenin kaya parçaları için 45 bin avro (822 bin TL) bütçe ayırdığı kaydedildi.

Natacha Bouchart
Natacha Bouchart

‘GÖRÜNMEZ’ KILMAK İSTİYORLAR

Ülkede göçmenlere yardım eden insan hakları örgütleri, Calais yönetiminin İngiltere’ye geçmek isteyen göçmenlerin kamp kurmasını engellemek için böyle bir yönteme başvurmasını kınadı. İnsan Hakları Gözlemcileri Örgütü yetkilileri, kaya döşenen yerlerde yazın göçmenlerin yaşadığını ancak 3 Ağustos’tan bu yana bölgenin boşaltıldığını ve geçen haftaki büyük tahliyede göçmenlerin Maas iskelesine nakledildiğini belirtti.

Yetkililer, kent merkezinde bazı noktaların ise örgütlerin göçmenlere yiyecek yardımı yapmasını engellemek için kayalarla çevrildiğini aktardı. Calais yönetiminin haziran ayında köprüleri, altlarında kalan göçmenleri kovmak için çitle çevirdiğini hatırlatan yetkililer, bunun göçmenleri merkezden uzaklaştırarak ‘görünmez’ kılmayı hedeflediğini vurguladı.

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