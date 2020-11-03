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Fransa'dan sansür: Macron'u eleştiren yazı yayınsan kaldırıldı

Fransız sansürü: İfade özgürlüğü bu kez işlerine gelmedi

Brüksel merkezli Politico Europe’da, Fransa’daki İslam karşıtı ‘köktenci sekülerizmi’ eleştiren yazı, Fransa’nın baskısıyla yayından kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Farhad Khosrokhavar’ın yazısında, “Fransa’da laikliğin çok aşırı bir biçime evrildiği ve adeta sivil dine dönüştüğü” belirtilerek, “Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci sekülerizmi için ağır bir bedel ödüyor” denilmişti. Macron, Charlie Hebdo’nun yayımladığı karikatürleri değil ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia etmişti.
Farhad Khosrokhavar’ın yazısında, “Fransa’da laikliğin çok aşırı bir biçime evrildiği ve adeta sivil dine dönüştüğü” belirtilerek, “Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci sekülerizmi için ağır bir bedel ödüyor” denilmişti. Macron, Charlie Hebdo’nun yayımladığı karikatürleri değil ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia etmişti.

Politico Europe’da, Fransa’daki İslam karşıtı “köktenci sekülerizmi” eleştiren yazı, “Fransa rahatsız olduğu için” yayından kaldırıldı. İslam’a ve kutsala hakareti adeta devlet düzeyinde teşvik eden ve Müslümanların ifade özgürlüklerini kısıtlayan Fransa, bu kabul edilemez tutumuna yönelik eleştirel görüşler söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne tahammül edemediğini bir kez daha ortaya koydu. Brüksel merkezli ve dünyanın en ünlü politika dergileri arasında bulunan Politico Europe dergisinde yayımlanan “Fransa’nın tehlikeli laiklik dini” başlıklı eleştirel makale, Fransa’da oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle silindi. Derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown, söz konusu yazıyı derginin “editöryal standartlarına” uymadığı gerekçesiyle internet sitelerinden kaldırdıklarını açıkladı.

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Yazının kaldırılmasına Fransız siyaset bilimci François Burgat ise Twitter hesabından, “ ‘Politico kabilesinin’ Fransız cumhuriyetçilerin baskılarına boyun eğdiği” eleştirisinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, “yanlış anlaşıldım” sözleriyle Charlie Hebdo’nun yayınladığı saldırgan karikatürleri değil ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia etmişti.

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Fransa’da yapılan bir anket, hükümete güvenenlerin oranının yüzde 26 olduğunu gösterdi. Fiducial/Odoxa araştırma şirketinin anketinde, hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 çıktı. Bu oran temmuz ayında yapılan ankette yüzde 42 oranında çıkmıştı.

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LAİKLİK SİVİL DİNE DÖNÜŞTÜ

  • Akademisyen Farhad Khosrokhavar’ın kaleme aldığı yazıda, “Fransa’da laikliğin çok aşırı bir biçime evrildiği ve adeta sivil dine dönüştüğü” belirtilerek, “Fransa’nın ülke içinde ve dışında köktenci sekülerizmi için ağır bir bedel ödüyor” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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  • Makalede, şu ifadelere yer verilmişti: “Fransa’da 1970’lere kadar mevcut ılımlı laikliğimiz çok aşırı bir biçime evrildi. Adeta bir sivil dine dönüştü. Bakanlar onun rahibi, cumhurbaşkanımız Papası, entelektüeller müritleridir. İslam’a karşı daha az çatışmacı yaklaşımı savunanlar ise kafir sayıldı. Batı Avrupa’da kutsala hakaret yasaldır. Ancak bu özgürlüğü korumak başka, Fransa’da olduğu üzere coşkulu şekilde teşvik etmek başkadır. Bu hak, çoğunluğu Kuzey Afrika Fransız kolonileri kökenli, yüzde 6-8’i Müslüman nüfusa sahip bir ülkede ölçülü şekilde kullanılmalıdır. Fransız Müslümanlarının ifade özgürlükleri kısıtlanıyor. Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci sekülerizmi için ağır bir bedel ödüyor.”

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