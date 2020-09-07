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Dünya Fransadan tarihi çark Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar
AVRUPA

​Fransa’dan tarihi çark: Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar ​

Fransa’dan tarihi çark: Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar

Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki tutumu, kendi tezleriyle çelişiyor. 1970’lerde Manş Denizi’nde İngiltere’ye ait adaların anakara gibi kıta sahanlığı olamayacağını savunan Fransa, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne gitti. Davayı kazanan Fransa bugün ise Yunanistan’ın yanında ve Doğu Akdeniz’de tam aksini iddia ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın en büyük destekçisi Fransa, adaların kıta sahanlığı konusundaki tutumuyla şaşırtıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın bir benzerini 1970’lerde İngiltere ile yaşayan Fransa, Manş Adaları olarak bilinen, Fransa’ya yakın ancak İngiltere’ye ait adaların kıta sahanlığının 3 milden daha fazla olamayacağını savundu. Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm ve Jethou Adaları ile bazı kayalıklardan oluşan yaklaşık 170 bin nüfuslu Manş Adaları, 1066’dan beri İngiltere’nin kontrolünde. İngiltere’ye en yakını 87 mil uzaklıkta olan adaların Fransa ile arasındaki mesafe ise Alderney’de 8 mile kadar düşüyor.

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TAHKİM’DE ÇÖZÜLDÜ

Bölgede bulunan petrol yatakları nedeniyle Fransa ve İngiltere’yi karşı karşıya getiren adaların kıta sahanlığıyla ilgili sorun ancak mahkemede çözülebildi. Mahkemede İngiltere, aynen bugün Yunanistan’ın yaptığı gibi adaların büyüklüklerinin önemi olmadığını, Fransa ile deniz sınırının bu husus dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini savundu. Fransa ise İngiltere’nin adaları da esas alan eşit mesafeli sınır talebinin, Fransa kıta sahanlığını İngiltere lehine azaltacağını, üstelik bu iddianın adaların büyüklüğü ve kıyılarının uzunluğu ile tamamen orantısız olduğunu belirtti. Eşit mesafeli sınırın, kendi kıta sahanlığını 2 ayrı bölgeye ayıracağını da savunan Fransa, Manş Adalarının sınırlarının, karasuları ile kıta sahanlığının 3’er mil olmak üzere 6 mil olarak belirlenmesi gerektiğini öne sürdü.

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12 MİL SINIRI

  • Kararını 30 Haziran 1977’de açıklayan mahkeme, büyük ölçüde Fransa lehine hükmetti. İki taraf arasındaki çizginin anakaralardan itibaren Manş Denizi’nin ortasından çekilmesi gerektiğine karar veren mahkeme, Manş Adalarının kıta sahanlığını 12 mille sınırlandırdı. Mahkeme, böylece adaların 12 milden daha büyük bir kıta sahanlığı olmayacağı sonucuna varmış olurken, Fransa da kıta sahanlığını koruyabildi. Fransa’nın, lehine olan bu karara rağmen bugün Türkiye’ye 2, Yunanistan’a ise 582 kilometre uzaklıktaki Meis adasının büyüklüğüyle orantısız bir kıta sahanlığına sahip olduğunu öne süren Atina’yı desteklemesi, yıllarca İngiltere’ye karşı savunduğu ve uluslararası mahkemede büyük ölçüde kabul edilen tezlerle çelişiyor.

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