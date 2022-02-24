Dünya Fransadan vatandaşlarına çağrı Derhal Ukraynayı terk edin
AVRUPA

Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Derhal Ukrayna'yı terk edin

Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim ve son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarından derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Fransadan vatandaşlarına çağrı: Derhal Ukraynayı terk edin
Foto/arşiv

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasının ve Rusya'nın Donetsk ve Luhansk vilayetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının neden olduğu yüksek gerilim ve Ukrayna Parlamentosunun olağanüstü hal (OHAL) ilanı göz önüne alındığında Ukrayna'daki Fransız vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli." ifadeleri kullanıldı.

Bir sonraki duyuruya kadar Ukrayna'ya seyahatin önerilmediği belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin kuzey ve doğu sınır bölgelerine yapılacak herhangi bir seyahatten kesinlikle kaçınılmasının altı çizildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı 19 Şubat'ta da Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncellemiş, Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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