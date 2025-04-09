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Fransa'dan vatandaşlarına 'İran'a seyahat etmeyin' uyarısı

Fransa'dan vatandaşlarına 'İran'a seyahat etmeyin' uyarısı

23:379/04/2025, Çarşamba
AA
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Fransa, İran devletinin rehin politikasından sorumlu olanlara karşı ek Avrupa yaptırımları uygulamaya hazırlanıyor.
Fransa, İran devletinin rehin politikasından sorumlu olanlara karşı ek Avrupa yaptırımları uygulamaya hazırlanıyor.

Fransız hükümeti vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. 'Keyfi tutuklanma riski' gerekçesiyle bu uyarının yapıldığını ifade eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'da tutuklu bulunan Fransızların salıverilmesi için çalıştıklarını belirterek, "İran devletinin rehin politikasından sorumlu olanlara karşı ek Avrupa yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "keyfi tutuklanma riskine karşı" vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Barrot, Fransız Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, tüm Fransız vatandaşlarına, "keyfi olarak gözaltına alınma veya rehin alınma riskine karşı" İran'a gitmeme ve İran'ı terk etme uyarısı yaptı.

"Ek yaptırımlar uygulayacağız"

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in hala İran'da tutuklu bulunduğunu hatırlatan Barrot, İran'ı bu kişileri "rehin almakla" suçladı.

Barrot, İran'da tutuklu bulunan Fransızların salıverilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Onların serbest bırakılması için İran rejimi üzerindeki baskıyı artıracağız. Gelecek pazartesi Lüksemburg'da İran devletinin rehin politikasından sorumlu olanlara karşı ek Avrupa yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Barrot, ayrıca "rehin alınan" Fransız vatandaşlarının "konsolosluk korumasına ilişkin haklarının ihlal edildiğini" ve Uluslararası Adalet Divanına (UAD) İran'ı şikayet edeceklerini açıkladı.

İran'ın nükleer programına da değinen Barrot, bu ülkeyle nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde "askeri bir çatışmanın neredeyse kaçınılmaz" olduğunu ve bunun bölgeyi "ciddi şekilde istikrarsızlaştıracağını" belirtti.

İki Fransız vatandaşı İran'da tutuklu

Ekim 2022'de İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde tutuklanan Fransız vatandaşı Olivier Grondeau, 20 Mart'ta serbest bırakılmıştı.

Grondeau, İran'a karşı casusluk ve komplo suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris ise Mayıs 2022'de tutuklanmıştı. Kohler ve Paris, ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlanmıştı.



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