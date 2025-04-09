Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya kınama

14:519/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Rusya, Dışişleri Bakanlığı çalışanının Fransa'da gözaltına alınmasını kınadı
Rusya, Dışişleri Bakanlığı çalışanının Fransa'da gözaltına alınmasını kınadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanının gözaltına alınmasını kınadıklarını belirterek "Bu, Fransa'nın Viyana Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanının Fransa'da gözaltına alınmasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın Paris Konsolosluğu temsilcilerinin gözaltına alınan kişiyi ziyaret etmelerine uzun süre izin verilmediğini söyledi.


Peskov, "Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu, Fransa'nın Viyana Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırı. Elbette, Fransa'nın diplomatlarımıza yönelik bu tür eylemlerini kınıyoruz. Bu, Fransa yönetiminin zedelediği ikili ilişkileri daha da kötüleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"ABD ve İran arasında doğrudan diyaloğun sağlanması önemli"

İran ile ABD arasındaki gerginliğe değinen Peskov, "Her taraftan sert açıklamalar duyuyoruz. Elbette İran yönetimi, gerekli tedbirleri alıyor. Bütün bunlar gerginliğin artmasına yol açıyor." diye konuştu.


Peskov, bu durumda ABD ile İran arasında doğrudan diyaloğun sağlanmasının önemini vurguladı. Sözcü Peskov, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının Donetsk bölgesinde esir alınması ile ilgili soruyu cevapsız bıraktı.



#Çin
#fransa
#İran
#Peskov
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
114. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ 2025: Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?