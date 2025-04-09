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Rusya ve ABD heyetleri barış müzakereleri için İstanbul'a geliyor

Rusya ve ABD heyetleri barış müzakereleri için İstanbul'a geliyor

12:579/04/2025, Çarşamba
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İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD heyetleri bir araya geliyor.
İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD heyetleri bir araya geliyor.

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Rusya ve ABD heyetlerinin, Ukrayna savaşı ve artan gerilimler ışığında diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla İstanbul'da ikinci kez bir araya geleceği duyuruldu.

Türkiye, Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerde barış yanlısı ve arabulucu rolünü kararlılıkla sürdürüyor.


Ukrayna savaşının gölgesinde gerilen ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında Türkiye, diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaparak önemli bir sorumluluk üstleniyor.


Bu doğrultuda, Rusya ve ABD heyetleri ilk olarak 27 Şubat'ta İstanbul’da bir araya geldi ve bu görüşmelerin ardından Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı.


Tekrar İstanbul'da görüşecekler


Şimdi ise heyetler, ikinci kez İstanbul’da buluşmaya hazırlanıyor.


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, yarın İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelere dair detayları paylaştı. Zaharova, "ABD ile istişarelerin ikinci turu İstanbul’da yapılacak. Görüşmeler, diplomatik faaliyetleri zorlaştıran engellerin kaldırılmasına odaklanacak." diyerek toplantının amacını vurguladı.


Toplantının adresi Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu


Rus heyetine Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev’in, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter’in liderlik edeceği belirtildi.


Her iki ülkeden dışişleri temsilcilerinin de katılacağı görüşmeler, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenecek.


Türkiye'deki ilk müzakere


Türkiye’nin ev sahipliğindeki ilk görüşme, 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat sürmüş ve iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçmişti.


Bu buluşmanın sonucunda Rusya ve ABD, büyükelçilik faaliyetlerini yeniden başlatma kararı almıştı. Şimdi ise İstanbul, ikinci kez bu kritik müzakerelere sahne olacak.


Zaharova, toplantının formatı ve katılımcılarında değişiklik olmadığını ifade ederek, sürecin istikrarlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti.




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