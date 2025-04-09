Lyon’un Yeşiller Partisi’nden (EELV) Belediye Başkanı Grégory Doucet, belediyede görevli bazı proje sorumlularının çalışmalarıyla ilgili yürütülen mali bir soruşturma kapsamında çarşamba günü gözaltına alındı. Soruşturma, bu kişilerin görevlerinin yasal tanımına uygun olup olmadığını ve kamu kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığını incelemeyi amaçlıyor. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre,

Doucet ifade vermek üzere polis tarafından çağrıldı.