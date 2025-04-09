Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Lyon’un Yeşiller Partisi’nden (EELV) Belediye Başkanı Grégory Doucet, belediyede görevli bazı proje sorumlularının çalışmalarıyla ilgili yürütülen mali bir soruşturma kapsamında çarşamba günü gözaltına alındı. Soruşturma, bu kişilerin görevlerinin yasal tanımına uygun olup olmadığını ve kamu kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığını incelemeyi amaçlıyor. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre,
Doucet ifade vermek üzere polis tarafından çağrıldı.
Belediye Başkanı’nın sözcüsü, Doucet’in adaletle tam iş birliği içinde olduğunu belirtti. Belediye çevresi de, ifadenin soruşturmanın olağan bir aşaması olduğunu ve başkanın görevine sorumlulukla devam ettiğini vurguladı.
Belediye başkanı gözaltında
Soruşturma, Bölgesel Sayıştay’ın (CRC) yaptığı bir ihbar üzerine 2024 yılı başında başlatılmıştı. 13 Mart’ta Lyon Belediye Binası’na yaklaşık yirmi polis tarafından düzenlenen baskında çeşitli belgeler incelenmişti. Yerel basına göre soruşturma, kamu fonlarının usulsüz kullanımı iddiasını da kapsıyor. Söz konusu iddialar, belediyede görevli 12 proje sorumlusunun gerçekten kamu yararına mı çalıştığı, yoksa seçilmiş kişilerin çıkarları doğrultusunda mı hareket ettiği sorularını gündeme getiriyor.
Şu anda Lyon Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Birimi’nde ifadesi alınan Grégory Doucet’in sorgusu sürüyor.
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