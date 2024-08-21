Fransa'nın İslam düşmanlığı katlanıyor: Bir cami daha kapatıyorlar

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in Bouches-du-Rhône polis şefine yönelik bir talebi üzerine Fransa'nın ikinci en büyük Marsilya kentindeki, Bleuets Camii kapatıldı.





Polis şefi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,''Darmanin'ın talebi üzerine, ayrılıkçı nüfuzun önemli bir aktarıcısı olan Marsilya'daki Bleuets camisinin, özellikle kadınlara karşı şiddet, nefret ve ayrımcılığın kışkırtılması amacıyla idari olarak kapatılması için bir prosedür başlattı'' ifadelerine yer verdi.





À la demande de @GDarmanin, @prefpolice13 a engagé une procédure de fermeture administrative de la mosquée des Bleuets à Marseille, important relai d’influence séparatiste, pour provocation à la violence, à la haine et à la discrimination notamment à l’encontre des femmes. pic.twitter.com/Xa7geQxgnJ — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) August 20, 2024





Marsilya'daki Bleuets camii ve Malik İbn Anas enstitüsünün içi.





'Müslümanların ifade özgürlüğüne saldırı'





Fransız avukat Rafik Chekkat, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İçişleri Bakanı'nın talebi üzerine Marseille adresindeki Bleuets camii bilinmeyen bir süre için kapatıldı. Bu, Müslüman bireylerin/toplulukların sıklıkla mağdur olduğu örgütlenme, ibadet ve ifade özgürlüğüne yönelik bir başka saldırıdır'' dedi.





🔴Sur demande du ministre démissionnaire de l'intérieur, la mosquée des Bleuets à #Marseille est fermée pour une durée inconnue.



Il s'agit d'une énième atteinte aux libertés associative, de culte et d’expression, dont sont trop souvent victimes les personnes/collectifs musulmans pic.twitter.com/dc5NHeURbh — Rafik Chekkat (@r_chekkat) August 20, 2024





Fransa, camileri kapatmaya devam ediyor

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.





Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.



