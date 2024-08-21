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Dünya

Fransa'nın İslam düşmanlığı katlanıyor: Bir cami daha kapatıyorlar

Fransa'nın Marsilya kentinde, Bleuets Camii İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in talebi üzerine kapatıldığı bildirildi. Müslüman toplulukların sıklıkla mağdur olduğu ibadet ve ifade özgürlüğüne yönelik bir başka saldırı olan 'cami kapatma' ülkede çok yaygın hale geldi. Kasım 2020'den bu yana "radikalleştiği" iddiasıyla yapılan denetlemeler sonucunda 89 caminin üçte biri kapatıldı.

11:44 - 21/08/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Marsilya'daki Bleuets camisinin ve Malik İbn Anas enstitü binasının girişi.
Marsilya'daki Bleuets camisinin ve Malik İbn Anas enstitü binasının girişi.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in Bouches-du-Rhône polis şefine yönelik bir talebi üzerine Fransa'nın ikinci en büyük Marsilya kentindeki, Bleuets Camii kapatıldı.


Polis şefi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,''Darmanin'ın talebi üzerine, ayrılıkçı nüfuzun önemli bir aktarıcısı olan Marsilya'daki Bleuets camisinin, özellikle kadınlara karşı şiddet, nefret ve ayrımcılığın kışkırtılması amacıyla idari olarak kapatılması için bir prosedür başlattı'' ifadelerine yer verdi.



Marsilya'daki Bleuets camii ve Malik İbn Anas enstitüsünün içi.

'Müslümanların ifade özgürlüğüne saldırı'


Fransız avukat Rafik Chekkat, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İçişleri Bakanı'nın talebi üzerine Marseille adresindeki Bleuets camii bilinmeyen bir süre için kapatıldı. Bu, Müslüman bireylerin/toplulukların sıklıkla mağdur olduğu örgütlenme, ibadet ve ifade özgürlüğüne yönelik bir başka saldırıdır'' dedi.



Fransa, camileri kapatmaya devam ediyor

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.


Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.


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