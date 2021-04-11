Fransa’nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı: İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa’nın Rennes kentinde bulunan Avicennes Camisi’ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

İslam Kültür Merkezi’nin ibadethane kısmının ve caminin duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazıldı. Yazılar arasında İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaretlerin yanı sıra "Haçlı seferleri devam edecek", "Charles Martel bizi kurtaracak" ve "Katolik, devlet dini" şeklinde ifadeler de yer alıyor.

Olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI: KABUL EDİLEMEZ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rennes’teki Avicennes Camii’nin duvarlarına yazılan İslam karşıtı yazılar kabul edilemez. Ülkemizde yaşayan Müslümanlar ile dayanışma içindeyiz" dedi.

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RENNES'E GİDECEK

Darmanin ayrıca, Müslümanlar ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için Rennes’e gideceğini söyledi.

Caminin inşaatı için maddi yardım yapan belediyeye tepki

Caminin duvarına yazılan yazılardan biri "EELV=Hain" oldu. Bunun, Fransa İslam Toplumu Milli Görüşe (CIMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için para yardımı kararı alan Yeşiller Partisine (EELV) yönelik bir tepki olduğu belirtildi.

Yeşiller Partisinden (EELV) olan Strasbourg Belediyesi, kentte yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 999 avro yardım kararı almıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, belediyenin kararına tepki göstererek, "Strasbourg Belediyesi, 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer" ifadesini kullanmıştı.

NEFRETE MARUZ KALIYORUZ

Fransa İslam Konseyi’ne (CFCM) bağlı bölge konseyinin Başkanı Muhammed Zaidouni de yaptığı açıklamada, "Ramazan ayına 2 gün kalmışken Müslümanlar, camiye geldiklerinde müstehcen ifadeler ve hakaretlerle karşılaştılar. Biz de bu ülkenin çocuklarıyız ama nefrete, şiddete ve barbarlığa maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

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BİRLİK ÇAĞRISI

Muhammed Zaidouni, "Müslümanlar, söz konusu hakaretler karşısında şok oldu. Müslüman toplumu gerçekten üzgün. Fransa’da anlaşmazlık tohumu ekmek isteyenler var, ülke içinde anlaşmazlıktan daha kötüsü yoktur" diyerek, "birlik olma" çağrısında bulundu.

BU İLK SALDIRI DEĞİL

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Nantes’te bir camiye daha gece saatlerinde kundaklanma girişiminde bulunulmuştu. Kundaklama girişimi sırasında çıkan yangın sonucu cami tahrip olmuştu.

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