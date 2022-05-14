Dünya Fransız Bakan İsrailin şiddetinden şoke oldu Hayrete düştük
AVRUPA

Fransız Bakan İsrail'in şiddetinden 'şoke' oldu: Hayrete düştük

İşgalci İsrail güçleri, öldürdükleri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine saldırıda bulunmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, 'şoke olduğunu' vurgulayarak, "Akile Hanım'ın cenaze töreninin onurlu ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen kabul edilemez şiddet karşısında derinden şoke oldum ve hayrete düştüm." dedi.

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Haber Merkezi AA
Fransız Bakan İsrailin şiddetinden şoke oldu: Hayrete düştük
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

Le Drian Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şirin Ebu Akile Hanım'ın cenaze töreninin onurlu ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen kabul edilemez şiddet karşısında derinden şoke oldum ve hayrete düştüm." ifadesini kullandı.

Le Drian, Fransa'nın Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadığını hatırlatarak, gazetecinin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma çağrılarını yeniledi.

İsrail'den 'cenazeye saldırıya' soruşturma: Bu olaydan ders çıkaracağız
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İsrail'den 'cenazeye saldırıya' soruşturma: Bu olaydan ders çıkaracağız

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

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