Fransız bakandan ‘Karabağ’ın tanınması kararına tepki: Ermenistan bile bizden bunu istemiyor Fransa Senatosu’nun ardından Fransa Meclis’i de sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını talep eden kararı kabul etti. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Ermeni dostlarımız bile bunu bizden talep etmiyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Haber Merkezi 04 Aralık 2020, 09:02 Son Güncelleme: 04 Aralık 2020, 09:13 AA