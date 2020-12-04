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Dünya Fransız bakandan Karabağın tanınması kararına tepki Ermenistan bile bizden bunu istemiyor
AVRUPA

Fransız bakandan ‘Karabağ’ın tanınması kararına tepki: Ermenistan bile bizden bunu istemiyor

Fransa Senatosu’nun ardından Fransa Meclis’i de sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını talep eden kararı kabul etti. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Ermeni dostlarımız bile bunu bizden talep etmiyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian

Fransa hükümetine, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısında bulunan karar, Fransa Meclisi’nde 3 ‘hayır’ oyuna karşı 188 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Kararda, Fransız hükümetine “Türkiye'nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki rolü nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini Avrupalı ortaklarıyla yeniden değerlendirmesi" çağrısında bulunuldu.

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Dışişleri Bakanı Le Drian kararı eleştirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Meclis'te yaptığı açıklamada, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısını kabul etmediğini belirterek, "Bizim Ermeni dostlarımız bile bunu bizden talep etmiyor. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi (AGİT) Minsk Grubundan çıkarmış, arabulucu rolümüzden vazgeçmiş oluruz" dedi.

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