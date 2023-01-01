Fransız bakanın teklifi tartışma yarattı: Yemek pişirin enflasyon düşsün

Fransa’da Ticaret ve KOBİ Bakanı Olivia Gregoire'nun yüksek enflasyonla mücadele etmek için önerdiği teklif büyük tepki topladı. Bakan Gregoire, yaptığı açıklamada, hazır ve donmuş gıda ürünlerinin mutfak enflasyonunu artırdığını, ancak taze sebzelerin daha düşük fiyatlara mal olduğunu belirtti. Bu nedenle, "Hazır gıdalar yerine daha pahalı olmayan çiğ ürünleri nasıl pişireceğimizi öğrenmeliyiz" dedi.

'Taze sebzede ise fiyatların düşük'

Gregoire, enflasyonu düşürmek için okullara yemek pişirme dersi koymayı teklif etti. Fransız bakan, yaptığı açıklamada hazır ve donmuş gıdaların mutfak enflasyonunu arttırdığını, taze sebzede ise fiyatların düşük olduğunu vurguladı.

Sosyalist Parti: Ekmek yoksa pasta yiyin

Ancak bu öneri, muhalefet partilerinden büyük tepki çekti. Muhalefetteki sosyalist ‘Boyun eğmeyen Fransa’ Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından, “İçme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya kalınca şarap tadım dersleri alın" ve "ekmek yoksa pasta yiyin" paylaşımında bulunarak bakanın açıklamalarını tiye aldı.

Öneriler tartışmalara neden oldu

Fransa'da yüksek enflasyonla mücadele ve tüketici maliyetlerini düşürme çabaları önemli bir gündem maddesi haline gelirken, bu tür öneriler kamuoyunda geniş tartışmalara yol açıyor. Bakan Gregoire'un yemek pişirme dersleri teklifi, tüketici alışkanlıkları ve fiyatlar konusundaki derin görüş ayrılıklarının olduğunu ortaya çıkardı.

En yüksek seviyeyle rekor tazeledi

Fransa Devlet İstatistik Kurumu (INSEE) tarafından paylaşılan verilere göre enflasyon, haziran ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yüzde 6.5'e yükselerek 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ülkede tüketici fiyat endeksi ise mayıs ayındaki yüzde 5.2'den yıllık yüzde 5.8'e yükseldi. INSEE, enflasyonun enerji fiyatlarında yıllık bazda yaşanan yüzde 33.1 artıştan kaynaklandığını vurguladı.















