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Dünya

Fransız basını Bayraktar TB2 SİHA'lardan övgüyle söz etti: Türkiye'nin yeni nüfuz aracı

Fransız La Croix gazetesinin silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili analiz yazısında, Türk SİHA'larına özel bir bölüm ayrıldı. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lardan övgüyle söz edilen analiz haberde "SİHA, Türkiye'nin yeni nüfuz aracı" denildi. Haberde, Türkiye'nin SİHA teknolojisi sayesinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuzunu arttırdığı ifade edildi.

17:23 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, Türkiye'nin SİHA teknolojisi sayesinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuzunu arttırdığı ifade edildi.

Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, Türkiye'nin SİHA teknolojisi sayesinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuzunu arttırdığı ifade edildi.

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından çeşitli ülkelerdeki savaş alanlarında kaydedilen başarı göze çarpıyor.

Fransız basını: Türkiye SİHA teknolojisi sayesinde nüfuzunu arttırdı

Fransız La Croix gazetesi, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lardan övgüyle söz etti.

La Croix gazetesinin haberinde,
"SİHA, Türkiye'nin yeni nüfuz aracı"
denildi. Haberde, Türkiye'nin SİHA teknolojisi sayesinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuzunu arttırdığı ifade edildi.


#Fransa
#SİHA
#TB2 Bayraktar
31 dakika önce
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