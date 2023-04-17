Fransız basını Bayraktar TB2 SİHA'lardan övgüyle söz etti: Türkiye'nin yeni nüfuz aracı

Türkiye 2023 yılında savunmada adeta destan yazmaya hazırlanıyor. Kızıelma, Anka-3, Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in geçtiğimiz günlerde arka arkaya piste çıkmasının ardından en gelişmiş silahlı insansız hava aracı olarak adlandırılan TB3 SİHA'dan da ilk kareler geldi. Katlanabilen kanat yapısıyla dikkat çeken Bayraktar TB-3 SİHA bu özelliği ile bir ilke de imza atıyor. Savunmadaki Türkler programı Türkiye'nin ilk uçak gemisinde görev alması beklenen TB3 SİHA'yı bu hafta gündemine aldı.