Fransız basını Bayraktar TB2 SİHA'lardan övgüyle söz etti: Türkiye'nin yeni nüfuz aracı

Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, Türkiye'nin SİHA teknolojisi sayesinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuzunu arttırdığı ifade edildi.
Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından çeşitli ülkelerdeki savaş alanlarında kaydedilen başarı göze çarpıyor.
Fransız basını: Türkiye SİHA teknolojisi sayesinde nüfuzunu arttırdı
Fransız La Croix gazetesi, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lardan övgüyle söz etti.