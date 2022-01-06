Dünya Fransız basını Le Mondeden Kazakistan analizi Türk Devletleri Teşkilatının önünü kesmek istiyorlar
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Fransız basını Le Monde'den 'Kazakistan' analizi: Türk Devletleri Teşkilatı'nın önünü kesmek istiyorlar

Fransız basınında Le Monde gazetesi, Kazakistan'daki olayların, bu ülkenin Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde patlak vermesine dikkat çekti. Yapılan analizde ülkede yaşanan kargaşanın, Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirme çabalarının engellenmesi olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi Diğer
Fransız basını Le Mondeden Kazakistan analizi: Türk Devletleri Teşkilatının önünü kesmek istiyorlar
Fransız basını, iki ülke arasında ilişkilerin geliştiği bir dönemde olayların patlak verdiğini vurguladı.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ülkede geniş çaplı protestolara yol açarken, Başbakan Askar Mamin hükümeti istifa etti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet görüntülerine sahne olan protestolarda "yabancı provokatörleri" suçladı.

'İHA'LAR SATIN ALDI'

Fransız basınında Le Monde gazetesi, Kazakistan'daki olayların, bu ülkenin Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşandığına dikkat çekti.

İki ülke arasında stratejik yakınlaşmanın olduğu belirtilerek, "Kazakistan, 2021'de bir NATO ülkesi olan Türkiye'den insansız hava araçları ve silah satın aldı" denildi.

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'TÜRKİYE İLE DİLSEL VE KÜLTÜREL YAKINLIĞA SAHİPLER'

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nı (OET) geliştirmek için çaba gösterdiği, Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin yeniden bir araya getirildiğine vurgu yapılarak şunlar aktarıldı:

"Bu ülkeler, Türkiye ile büyük bir dilsel ve kültürel yakınlığa sahip ve nüfuslarının büyük çoğunluğu İslam dinini benimsiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mart 2021'de OET Zirvesi'ndeki konuşmasında, 'Hedefimiz, Türk dünyasını 21'inci yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden biri yapmak' dedi."

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'TÜRKİYE, KİLİT OYUNCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Analizde görüşüne yer verilen Kazak siyaset bilimci Dossym Satpaiev'in, "Türkiye, 2020'de Dağlık Karabağ çatışmasında kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi ve OET üyelerinin gözünde güçlü argümanları var. Artık her şey iki unsur etrafında dönüyor: ekonomi ve güvenlik." şeklindeki görüşleri paylaşıldı.

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