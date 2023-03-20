Fransız basını TOGG'u mercek altına aldı: Her şey çok hızlı gelişti

TOGG'un ilk modeli T10X'in ön siparişe açılmasının ardından Türkiye'de olduğu gibi dünyada da konuşulmaya devam ediyor. En son Fransız basını TOGG'u mercek altına aldı. Fransız basınında TOGG'un tüm özellikleri ele alınarak yakında Avrupa yollarında olacağına dikkat çekildi.





2024'te Avrupa'ya varış

Actu automobıle haberinde, "Togg iddialı bir üretici: Türk markası SUV'unu 2024'ün sonuna kadar Avrupa'da pazarlamayı planlıyor, gıpta ile bakılan pazarlar henüz açıklanmadı. Marka 2018'de kuruldu: Bu ilk modelin pazarlanması için her şey çok hızlı gelişti. 10X, tüm Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacak şekilde tasarlandı, bu yüzden bu yeni üreticinin geri kalanını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.









Les Numeriques'ın haberinde, Togg'un tüm özellikleri mercek altına alınarak şu ifadeye yer verildi: "Bu yıl Türkiye yollarında olması beklenen otomobil, önümüzdeki yıl Batı Avrupa'ya da inecek. Bu yeni meydan okuyucunun direksiyonuna geçmeyi çok merak ediyoruz."





15 Kilometre'ye kadar kendi kendine gidiyor

Yoğun trafik pilotu adı altında sunulan özellikle sürücüsünün direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X'e bırakmasını sağlayan sistem 15 kilometre hıza kadar kendi kendine gitmesini sağlıyor.





Asistan pilot T10X'in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletiyor. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülerek, gerektiği halde sistem uyarı veriyor.





Togg'un bir başka özelliği ise adaptif sürücü asistanı. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda dahi öndeki aracı 60 kilometre hıza kadar takip edebiliyor.





Yapay zekası sürücü analizi yapabiliyor





Akıllı cihaz olarak nitelendirilen Togg T10X modeli sürekli internete bağlı halde bulunuyor. Dijital tüm imkanlara ulaşabilen yerli ve milli araç Trumore uygulaması ile entegre olarak sürekl kendini yeniliyor. Yapay zekası sayesinde kullanıcının sıklıkla kullandığı uygulamaları anlamlandırıp ön plana çıkararak hayatını kolaylaştırıyor.





Gezi rotaları da önerebilen yapay zeka sayesinde gidilecek güzergahın yapısını ekrana getirerek şarjın yetip yetmeyeceği ve yol üstündeki istasyonları göstermesiyle 'Yolda kalır mıyım?' sorusuna da cevap veriyor.





Trumore Dijital Asistan'la işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunan Togg T10X, ödeme sistemlerinden alışverişe kadar birçok alanda anında işlemi gerçekleştirme kabiliyetine sahip. Dijital sanat galerisi de olan araçta, seçtiğiniz bir eser araçla uyumlu hale getirilebiliyor.





Togg'un uçtan uca ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşuyor.









Koltuk ve bagaj elektrikli

Meridian marka premium ses sistemi olan T10X'da 12 hoparlör bulunuyor. Togg'un çeşitli noktalarına yerleştirilen özel sistem sabit bir sahne performans tecrübesi yaşatıyor. Anahtarsız giriş özelliği size özgürlük imkanı sunarken, bagaj açma butonu da ayrıcalık hissiyatını artırıyor. Yerli ve milli otomobilin ön ve arka koltuklarında ısıtma sistemi de mevcut.





Ön koltuklarda ayrıca elektrikli hafıza özelliği bulunuyor. Hafıza sayesinde tek tuşla oturma pozisyonuna anında kavuşuluyor. Ön konsolda yer alan kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kolay ve hızlı bir şekilde şarj ediyor.





Togg'da park sorun olmaktan çıkacak





T10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit ederek ikaz ışıkları ile bilgi veriyor. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önlüyor. Bir başka özellik ise park sensörleri.





Bu sensörler sürücü müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı veriyor. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılıyor.





Tüm bu özellikler de yapay zekayla geliştirilerek yardımcı unsur olarak hafızaya kaydediliyor. Togg'da bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz ediyor.





Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı veriyor. Öte yandan çarpışam önleme ve acil frenleme sistemi de Togg'da mevcut.







