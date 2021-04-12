Fransız basını yazdı: Koltuk krizinde hata Charles Michel'in protokol servisinde

Fransız Le Monde gazetesinin haberinde, Michel ve von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının eleştirilere neden olduğu aktarıldı.

Haberde, "Salı gününden bu yana elde edilen bilgilere göre asıl hata, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ile ziyareti hazırlayan Charles Michel'in protokol servisindedir" ifadesi kullanıldı.

Michel'in protokol ekibinin görüşmedeki oturma düzenini kabul etmesinin hata olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin Michel'in protokol ekibinin isteklerini yerine getirdiği kaydedildi.

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Haberde, AB Komisyonu Başkanı'nın protokol ekibinin ziyaretin hazırlığında yer almamasının da hata olduğu kaydedildi.

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"Şaşkın birden fazla AB vatandaşı, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı için ayrı protokol servislerinin olduğunu, hem birbirleriyle iş birliği yapmadıklarını, hem de rekabet içinde olduklarını öğrendi" değerlendirmesinde bulunulan haberde, bunun Michel ve von der Leyen sayesinde olduğu belirtildi.

ALAY KONUSU OLDULAR

Haberde, bu olayla "güçlü Avrupa imajının alay konusuna dönüştüğü" yorumu yapıldı.

Michel ve von der Leyen'in ziyaretinin amacının Türkiye ile daha olumlu ilişkileri yeniden başlatmak olduğu ifade edilen haberde, ziyaretin protokol olayına kilitlenmiş olmasının üzücü olduğu kaydedildi.

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AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.

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AB Komisyonu, von der Leyen'e, Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" ifadesini kullanmıştı.

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