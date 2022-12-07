Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor

Fransa'nın önde gelen ve yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Le Monde'den dikkat çeken bir analiz geldi. Fransız Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

''SİYASİ KRİZLERİ BAŞARIYA ÇEVİRME ÖZELLİĞİNE SAHİP''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tükenmez enerjisine vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi; ''Yakalanması zor ve tükenmez Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli yeteneklerinden biri, krizleri siyasi başarılara çevirme özelliğidir.''

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''KENDİ ÇİZGİSİNE ÇEKİYOR''

Söz konusu analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dindar demokrat ABD Başkanı Bush’u, kendisini -İslam dünyasına açılan pencere- olarak gören Obama’yı ve iş adamı Trump’ı ''Kendi çizgisine çektiğine'' dikkat çekildi.

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'DÜNYANIN KUSURLARINA DALMAYI BAŞARIYOR'

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın zor zamandan geçtiği şu dönemde tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü ile 400 milyona yakın insanı açlıktan kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''Görkemli bir özgüvenle altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı başarıyor'' denildi.