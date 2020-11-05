Fransız dergi Valeurs ‘İslamcıları yenin’ diyerek savaş kılavuzu hazırladı

Fransa’da bayraktarlığını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı “İslam düşmanlığı” ülke genelinde yayılmaya devam ediyor.
"İslamcılar yenin"
Her geçen gün tepki toplayan adımların atıldığı ülkede, medya organları da şiddete teşvik eden yayınlar yapmaya başladı. Fransa’da haftalık olarak yayımlanan haber dergisi Valeurs, son sayısında "İslamcıları yenin" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.
Kılavuz hazırladılar
Kapak fotoğrafında bir güvenlik görevlisinin resmine yer veren Valeurs, “Bizi yönetenler için savaş kılavuzu” ifadesini kullanarak, Fransız yöneticiler için bir savaş kılavuzu hazırladıklarını duyurdu.