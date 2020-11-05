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Dünya Fransız dergi Valeurs İslamcıları yenin diyerek savaş kılavuzu hazırladı
AVRUPA

Fransız dergi Valeurs ‘İslamcıları yenin’ diyerek savaş kılavuzu hazırladı

Fransa’da yayım yapan haftalık haber dergisi Valeurs, son sayısında Müslümanları hedef alan bir kapakla çıktı. ‘İslamcıları yenin’ diye seslenen dergi, Fransız yöneticiler için savaş kılavuzu hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Valeurs dergisinin son sayısının kapağı
Valeurs dergisinin son sayısının kapağı

Fransa’da bayraktarlığını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı “İslam düşmanlığı” ülke genelinde yayılmaya devam ediyor.

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Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan’ı hedef aldı

"İslamcılar yenin"

Her geçen gün tepki toplayan adımların atıldığı ülkede, medya organları da şiddete teşvik eden yayınlar yapmaya başladı. Fransa’da haftalık olarak yayımlanan haber dergisi Valeurs, son sayısında "İslamcıları yenin" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Kılavuz hazırladılar

Kapak fotoğrafında bir güvenlik görevlisinin resmine yer veren Valeurs, “Bizi yönetenler için savaş kılavuzu” ifadesini kullanarak, Fransız yöneticiler için bir savaş kılavuzu hazırladıklarını duyurdu.

Macron İslam’a savaş açtı
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Macron İslam’a savaş açtı

Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı
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Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı
Fransa'da iki Müslüman kadının Eyfel Kulesi yakınlarında, 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Fransız medyası, olay sırasında Cezayir uyruklu Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların 'Pis Araplar' diye bağırdığını aktardı. Polisin, iki ırkçı saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların 'cinayete teşebbüs' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

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