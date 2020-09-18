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Dünya Fransız gazetesi Le Figaro Macron, ülkeyi yönetirken Sarkozynin etkisinde kalıyor
AVRUPA

Fransız gazetesi Le Figaro: Macron, ülkeyi yönetirken Sarkozy'nin etkisinde kalıyor

Fransız gazetesi Le Figaro'nun özel haberinde Macron'un ülkeyi yönetirken, eski cumhurbaşkanı Sarkozy'nin etkisinde kaldığı belirtildi. Macron'un Sarkozy ile sık sık görüştüğü belirtilen haberde

Sarkozy'nin "Tavsiyelerde bulunmuyorum ancak cumhurbaşkanı olsaydım yapacağım şeyleri söylüyorum. Fransa'da krizleri derinleştirecek hiçbir şey yapmayacağım." ifadeleri hatırlatıldı.

Haber Merkezi AA
Sarkozy (solda) ve Macron
Sarkozy (solda) ve Macron

Fransız gazetesi Le Figaro'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanların atanması ve ülkede yaşanan krizlerin yönetimi konusunda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin etkisinde kaldığı belirtildi.

SIKLIKLA GÖRÜŞÜYORLAR

Le Figaro gazetesinin özel haberinde, Macron'un Sarkozy ile sıklıkla görüştüğü kaydedildi.

Sarkozy'nin Macron ile görüşmelerine ilişkin, "Tavsiyelerde bulunmuyorum ancak cumhurbaşkanı olsaydım yapacağım şeyleri söylüyorum. Fransa'da krizleri derinleştirecek hiçbir şey yapmayacağım." dediği ifade edildi.

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SARKOZY MACRON'U UYARIYOR

Eski Cumhurbaşkanı'nın ayrıca ülkede toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunun Fransızları memnun etmeyeceği konusunda Macron'u uyardığı belirtildi.

Temmuz ayında yapılan hükümet değişikliği kapsamında Başbakan Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çevre Bakanı Roselyne Bachelot ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin bu görevlere Sarkozy'nin etkisiyle atandığı bildirildi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) bir milletvekilinin, "Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy'ye güveniyor. Bu da Sarkozy'yi rahatsız etmiyor. Birbirlerine güveniyorlar." dediği aktarıldı.

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