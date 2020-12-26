Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler

Teknoloji

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Pandemiden hepimiz çok şey öğrendik

Tüm dünya, pandemi sürecinde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik koşullarla mücadele etti. Bu süreçte pek çok yeniliğe hızlıca adapte olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Gelecek 5-10 sene içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz dijitalleşme 2020’de gerçekleşti diyebilirim. Eğitim, sağlık, perakende, ulaşım, e-ticaret, eğlence gibi hemen her sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm baş döndürücü hıza ulaştı." dedi.