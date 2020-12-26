Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler
Türk SİHA'larının başarısı Avrupa medyasında konuşulmaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde "6 Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi.
Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında konuşulmaya devam ediliyor.
Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde, Türk SİHA'larının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiği kaleme alındı. SİHA'ların Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarıdan bahsedildi.
AVRUPA DERS ALMALI
Haberde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi.