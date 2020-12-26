Dünya Fransız gazetesi Le Monde 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler
AVRUPA

Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler

Türk SİHA'larının başarısı Avrupa medyasında konuşulmaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde "6 Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Diğer
SİHA'ların başarısı dış basında konuşulmaya devam ediyor.
SİHA'ların başarısı dış basında konuşulmaya devam ediyor.

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında konuşulmaya devam ediliyor.

Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde, Türk SİHA'larının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiği kaleme alındı. SİHA'ların Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarıdan bahsedildi.

Fransız gazetesi yazdı: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün sembolü haline geldi
EKONOMİ
Fransız gazetesi yazdı: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün sembolü haline geldi

AVRUPA DERS ALMALI

Haberde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den SİHA'lara övgü: Meşhur Bayraktar zaferimize büyük katkıda bulundu
OYNAT 01:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den SİHA'lara övgü: Meşhur Bayraktar zaferimize büyük katkıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Türk SİHA'larına övgüler yağdıran Aliyev, 'Meşhur Bayraktar büyük değişikliğe neden oldu. Bu zaferimize büyük katkıda bulundu. Bütün dünya Türk halkının zekasını ve gelişmiş sanayisini bir kez daha gördü' dedi.

Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
OYNAT 00:45
Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Tören alanında Dağlık Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri teçhizatların yanı sıra Karabağ'da Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları ve hava savunma sistemlerine ağır kayıplar verdiren Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler de Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.


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