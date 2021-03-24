Dünya Fransız kanalı iki saat Erdoğanı konuştu Avrupaya meydan okuyor
AVRUPA

Fransız kanalı iki saat Erdoğan'ı konuştu: Avrupa'ya meydan okuyor

Fransız devlet televizyonu France TV 2 saate yakın bir yayında Erdoğan'ı konuştu. Porgramda Türkiye ve Avrupa ilişkileri gündeme alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'ya meydan okuduğu belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Fransız kanalı iki saat Erdoğanı konuştu: Avrupaya meydan okuyor
​Fransız kanalı iki saat Erdoğan'ı konuştu

Fransız devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışması yaşandı.

Fransız devlet televizyonu France TV'nin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hazırladığı özel dosya yayınlandı.

Programla ilgili bir hafta boyunca gazetelerde ilanlara yer verilirken, radyolar ve televizyonlarda programın tanıtımı paylaşıldı.

"ERDOĞAN AVRUPA'YA MEYDAN OKUYOR"

Programın bir bölümünde 1.5 saatlik "Erdoğan: Avrupa'ya meydan okuyan Sultan" adlı dosyaya yer verildi.

Belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son aylarda giderek gerginleşen" Avrupa Birliği (AB) ve Fransa ile ilişkilerini mercek altına aldı.

Söz konusu yapımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görüşlerine yer verildi. Macron ve Sarkozy, Türkiye'nin jeopolitiğine ilişkin vizyonlarını sundu.

"İKİ TARAFTA DA YATIŞTIRMA ARZUSU VAR"

Programa katılarak görüşlerini paylaşan Le Figaro'nun İstanbul muhabiri Delphine Minoui, "Avrupa zirvesi yaklaşırken her iki tarafta da yatıştırma arzusu var, ancak iki taraf arasında devam eden bir iletişim savaşı var." dedi.

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