Fransız Le Canard Enchaine dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Fransa'da basılan Le Canard Enchaine dergisi, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı" sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli." görüşünü paylaştı.

Haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa'nın desteğine güvendiği ifade edildi.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki: Karşımızda susuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert eleştiriler yönelten Erdoğan, 'NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Karşımızda susuyor NATO zirvesinde aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Durdur bakalım niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Bunu böyle bilesin.' diye konuştu BiP'te paylaş

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Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı. Haberde, Libya hükümetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğü hatırlatıldı.