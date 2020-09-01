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Dünya Fransız Le Figaro yazdı Macron yaptırım tehditleriyle Lübnan siyasetini dizayn ediyor
ORTADOĞU

Fransız Le Figaro yazdı: Macron yaptırım tehditleriyle Lübnan siyasetini dizayn ediyor

Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'daki siyasetçileri yaptırımlarla tehdit ederek ülkede yeni bir hükümet kurmaya çalıştığını öne sürdü. Macron'un yaptırımla tehdit ettiği siyasetçiler arasında Cibran Basil, Saad el-Hariri ve Nebih Berri gibi üst düzey isimler bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından sömürge lideri gibi Fransa'ya giderek poz veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haftalar sonra yine bu ülkeyi ziyaret etti.

Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan siyasetini dizayn etmek için yaptırım kozunu kullandığını söyledi.

Macron önceki gün Lübnan'ı ziyaret etti.

TRUMP'TAN DESTEK ALDI

Macron'un yeni hükümetin kurulmasına karşı çıkacak isimleri yaptırım uygulamak için ABD Başkanı Trump'tan destek aldığı belirtildi.

Bu isimler arasında Lübnan Eski Başbakanı Saad El-Hariri, Lübnan Eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve Lübnan Meclis Eski Başkanı Nebih Berri gibi üst düzey isimler bulunuyor.

MACRON YENİDEN ROL İSTİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız işgalinin bir asır önce temellerini attığı mezhep sisteminin kurbanı Lübnan'da yeniden rol sahibi olmaya çalışıyor.

Ortadoğu'da küçük Amerika rolünü üstlenen Macron'un Lübnan siyasetinde etki alanını genişletme çabaları bütün dünyada tepkiyle karşılanıyor.

LÜBNAN'DA HÜKÜMET KURMAK İÇİN YENİ İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Macron'a tepki çığ gibi: Sömürgeci
DÜNYA
Macron'a tepki çığ gibi: Sömürgeci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Macron'a yüklendi. Macron'un Lübnan'a gitmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'' dedi.



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