Fransız Le Figaro yazdı: Macron yaptırım tehditleriyle Lübnan siyasetini dizayn ediyor

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından sömürge lideri gibi Fransa'ya giderek poz veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haftalar sonra yine bu ülkeyi ziyaret etti.
Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan siyasetini dizayn etmek için yaptırım kozunu kullandığını söyledi.
TRUMP'TAN DESTEK ALDI
Macron'un yeni hükümetin kurulmasına karşı çıkacak isimleri yaptırım uygulamak için ABD Başkanı Trump'tan destek aldığı belirtildi.
Bu isimler arasında Lübnan Eski Başbakanı Saad El-Hariri, Lübnan Eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve Lübnan Meclis Eski Başkanı Nebih Berri gibi üst düzey isimler bulunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlama sebebiyle savaş alanına dönen Beyrut'a gitti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlama sebebiyle savaş alanına dönen Beyrut'a gitti.— Yeni Şafak (@yenisafak) August 6, 2020
MACRON YENİDEN ROL İSTİYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız işgalinin bir asır önce temellerini attığı mezhep sisteminin kurbanı Lübnan'da yeniden rol sahibi olmaya çalışıyor.
Ortadoğu'da küçük Amerika rolünü üstlenen Macron'un Lübnan siyasetinde etki alanını genişletme çabaları bütün dünyada tepkiyle karşılanıyor.
LÜBNAN'DA HÜKÜMET KURMAK İÇİN YENİ İSİM GÖREVLENDİRİLDİ
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.