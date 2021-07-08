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Fransız Le Journal Afrique dergisi: Türkiye Afrika’da çok güçlü bir diplomatik oyuncu

Fransız Le Journal Afrique dergisi, Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkinin giderek arttığını ve iki ülkenin Afrika'da 'çok güçlü bir diplomatik oyuncu' haline geldiğini yazdı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Fransızlara karşı Türk yatırım modelini 'mükemmel bir alternatif' olarak gördüğü belirtilerek "Cezayir ve Türkiye arasındaki samimi ilişki, Akdeniz ve Afrika’da yeni bir jeopolitik paradigmayı temsil ediyor" ifadesine yer verildi.

Haber Merkezi Diğer
Fransız Le Journal Afrique dergisi: Türkiye Afrika’da çok güçlü bir diplomatik oyuncu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

Türkiye'nin Afrika'da artan etkisine dair bir yazı da Paris merkezli Le Journal Afrique Dergisi tarafından kaleme alındı.

Türkiye'nin bölgede çok güçlü ve önemli bir aktör haline geldiğine dikkat çekilen yazıda, Doğu Akdeniz Politik'ten Caner Çiftçi'nin çeviri haberine göre, şu ifadelere yer verildi:

"Müthiş bir potansiyele sahip ittifak"

Cezayir ve Türkiye arasındaki samimi ilişkiler, Akdeniz ve Afrika’da yeni bir jeopolitik paradigmayı temsil ediyor.

İki devlet tarafından paylaşılan geçmiş ve jeostratejik çıkarların aşamalı uyumu, bugün her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor.

İki ülke için olduğu kadar Afrika için de müthiş bir potansiyele sahip ittifak, giderek yakınlaşıyor.

"Türkiye'nin yeni yumuşak gücü"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun haftalardır Türkiye ile “stratejik ortaklık” vurgusu yapıyor.

Fransa, düşmanlıklarını artırmaya devam ederken, Erdoğan’ın Afrika’daki yeni “yumuşak gücü” mevcut.

Afrika kıtasında Cezayir ve Türkiye, çok güçlü bir diplomatik oyuncu haline geldi.

"Türkiye Fransa'yı geride bıraktı"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türk yatırım modelini Fransız yeni sömürgeciliğine karşı mükemmel bir alternatif olarak görüyor.

Cezayir Dış Ticareti Geliştirme Ajansı’na (Algex) göre Türkiye, Cezayir ile ticari ilişkiler açısından Fransa’yı çok geride bıraktı. Şu anda Cezayir’de 800’den fazla Türk firması faaliyet gösteriyor.

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