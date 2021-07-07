Fransız Le Monde: Türkiye Cezayir'in ilham kaynağı

Fransız gazetesi Le Monde Türkiye'nin Afirka üzerindeki etkinliğini gündeme aldığı dosya haberinde Cezayir'in ilham kaynağının Türkiye olduğunu yazdı.

Ankara'nın bölgsel rolüne vurgu yapılan yazıda, Türkiye'nin gücü ve siyaset kültürü ile Cezayir'i etkilediği kaydedildi.

BİRÇOK ALANDA ÖRNEK

Türkiye'de üretilen ithal deri eşyalardan Vahran'daki Bey Sarayı'nın ve Hasan Paşa Camii'nin restorasyonuna ve Marmara Denizi'ndeki "helal" turizmdeki sıçramaya kadar Cezayir'in Türklerin cazibesine kapıldığı kaydedildi.

CEZAYİR'İN TÜRKLERLE İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un "Cezayir'in Türklerle mükemmel ilişkileri var." ifadesi aktarıldı.

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TÜRKİYE'DEN YATIRIM

Fransız medyası uzun yılları sömürge altında tuttuğu Cezayir'in bölgesel yakınlaşmalarını yakından izliyor. Türkiye-Cezayir ilişkilerine dair bir haber de Le Point'te yer aldı. Dergiye konuşan Tebbun, Türkiye'nin Cezayir'e "siyasi karşılığı olmayan" 5 milyar dolara yakın yatırım yaptığını vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yapan Tebbun, merak edenlerin "konuşmadan önce Ankara'nın Cezayir'deki desteğini birçok yönden görmeleri gerektiğini" söyledi.

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PARİS'İN KARANLIK SÖMÜRGE GEÇMİŞİ

Fransa'nın Cezayir'i elinde tutmak için verdiği kanlı mücadele her iki ülkede kapanmayacak yaralar açtı.

Dünyaca ünlü Fransız sanatçılar, satırlarına, tablolarına, eserlerine ve beyaz perdeye bu lekeyi yansıtarak geçmişle yüzleşmeye çalıştı ancak Fransa hâlâ Cezayir'de soykırıma varan kanlı suçlarıyla ilgili sorumluluğu resmi olarak kabul etmiyor.

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Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılındaki seçim kampanyası sırasında ülkesinin Cezayir'deki karanlık tarihini "insanlığa karşı suç" olarak niteledi.

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