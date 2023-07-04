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Fransız Le Monde'den dikkat çeken Hakan Fidan analizi: Erdoğan'ın kara kutusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesi dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Fransız Le Monde gazetesi, yeni dönemin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı mercek altına aldı. Yunan basını ise "Fidan çok az konuşarak neredeyse tüm Batı'nın onu konuşmasını başardı" diyerek Fidan'la ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

10:42 . 4/07/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın Yeni Kabinesi'ni açıklamasının yankıları sürüyor.

Yeni kabinenin en dikkat çeken ataması ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmaya devam ediyor.

Fidan'ı mercek altına alan Fransız Le Monde gazetesi dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Gazetenin İstanbul muhabiri Nicolas Bourcier tarafından kaleme alınan makalede 'eski istihbarat şefi, Erdoğan'ın kilit projelerinin uygulayıcısıydı' denildi.

Fidan'ın bakan olması sürpriz değildi

Hakan Fidan'ı
'Türkiye'nin kara kutusu'
olarak tanımlayan Bourcier'e göre, Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması, uzun süredir bu görevle adından söz ettirdiği için sürpriz değil.

Fidan'ın (MİT başkanı olarak Ortadoğu'daki pek çok olayda rol aldığının altını çizen Fransız gazete 'Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayan oydu' dedi.

5 Haziran'daki devir teslim töreninde Fidan'ın
'Dış politikanın milli vizyonunun takipçisi olacağım'
sözünü hatırlatan Fransız gazeteci, Fidan'ın Ankara'nın savunduğu siyaset için doğru kişi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bağımsız dış politikasına vurgu yapan Le Monde, Fidan'ın bu yönde adımlar attığının altını çizdi.

Yazıda Fidan'ın 21 Haziran'da Londra'da Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin uluslararası konferansta yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Le Monde Fidan'ın burada Türkiye'nin, Tatar Türklerinin kadim vatanı Kırım dahil Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduğunu vurguladığını aktardı.

'O, Erdoğan'ın en büyük yardımcısı ve kara kutusu'

Fransız gazetenin bu analizi komşu Yunanistan'da da geniş yer buldu.

Proto Thema Le Monde'un analizini 'Le Monde bir makalesinde Hakan Fidan için 'O, Erdoğan'ın en büyük yardımcısı ve kara kutusu' diyor' başlığı ile okurlarına sundu.

Bu analizi sayfasına taşıyan In.gr ise 'Fidan çok az konuşarak neredeyse tüm Batı'nın onu konuşturmasını başardı' dedi.

Haberde Fidan'ın Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile ilk görüşmesini Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde yapacağı bilgisine de yer verildi.




#Hakan Fidan
#Le Monde
#Proto Thema
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