Fransız Liberation gazetesinden Macron eleştirisi: Baskıcı tutumunu doruk noktasına ulaştırdı

Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasası, tepki çekti. Söz konusu yasa, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

DÜNYA Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmayı kapsıyor.

"Baskıcı sürüklenmenin doruk noktası"

"Genel güvenlik" yasa tasarısına karşı ülkede gösteriler düzenlenirken, tartışmalı yasa medyayı da ayağa kaldırdı. 3 yıl önce "Ne yaparsanız yapın ama Macron'a oy verin" başlığı atarak Macron hükümetine açık destek veren Fransız Liberation gazetesi, "Genel güvenlik" yasası sonrası Macron liderliğindeki baskıcı tutumun geldiği noktayı gözler önüne seren bir yazı yayımladı.

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"Hukuk devleti: Hürriyetler karartılıyor" diyen Liberation, “Polisin yüzlerinin yayılmasını engelleyen küresel güvenlik metni, bilgi verme, gösteri yapma veya dolaşıma sokma haklarını baltalayan baskıcı bir sürüklenmenin doruk noktasıdır” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:27 Fransız gazeteciye polis şiddeti Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in ziyaret gerçekleştireceği Nantes kentinde, Le Pen karşıtları ile polis çatışmaya devam ediyor. Bu olayı kaydeden bir gazeteciye yapılan polis şiddeti kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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