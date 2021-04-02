Dünya Fransız mahkemesi terörün finansmanı suçlamasıyla 7 PKKlıyı tutukladı
AVRUPA

Fransız mahkemesi 'terörün finansmanı' suçlamasıyla 7 PKK'lıyı tutukladı

Fransa'da geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Mahkeme karşısına çıkan zanlılardan 7'si, "terörün finansmanı" ile "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Fransız mahkemesi terörün finansmanı suçlamasıyla 7 PKKlıyı tutukladı
Fransa'da terör örgütü PKK ile bağlantılı derneklere geçtiğimiz hafta baskın yapıldı.

Fransız emniyet birimlerinin, PKK/KCK’ya yönelik 23 Mart 2021’de Paris, Marsilya ve Draguignan’da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

"Terörün finansmanı" suçlaması

Gözaltına alınanlarda 4’ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi “terörün finansmanı” ve “terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp” suçlamalarıyla 26 Mart 2021’de mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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