Fransız medyasından AB'ye suçlama: Türkiye mağdur oldu

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i konuk etti.

Söz konusu görüşmelerde Leyen'in ayakta kalması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturmaması kasıtlı olarak Avrupa medyası tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirildi.

Söz konusu gelişme Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Fransa'da yayın yapan L'Opinion gazetesi, Türkiye'nin Leyen ile Michel arasındaki "kavgadan" dolayı mağdur olduğunu yazdı.

"Türkler kavgaların mağduru oldu"

Gazetenin haberinde, Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının "Ankara'ya düşman" ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce eleştirildiği aktarıldı.

REKLAM

Haberde, "Gerçek ise oldukça farklı. Birkaç aydır AB ile yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu." ifadesi kullanıldı.

"Her zaman karşı karşıya geliyorlar"

AB Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı'nın ise başbakan seviyesinde olduğu belirtilen haberde, Brüksel'de Michel ile von der Leyen'in ekiplerinin her zaman karşı karşıya geldiği kaydedildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı, AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu." yorumu yapıldı.

Michel ve von der Leyen'in aynı siyasi çizgide olmadıkları vurgulanan haberde, bu nedenle aralarındaki anlaşmazlığın güçlendiğine dikkat çekildi.

REKLAM

Haberde, Michel'in Ankara'daki görüşmede nezaketen veya diplomatik olarak von der Leyen'e sandalye gelmeden ayakta kalması beklendiği ancak "rahat şekilde" oturduğu belirtildi.

DÜNYA Fransız siyasetçi AB'yi topa tuttu: Ankara'daki olayı kasıtlı olarak üçüncü kişilere yıkıyorlar

Bakan Çavuşoğlu: Görüşmede AB tarafının talepleri karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" açıklamasına vurgu yapılan haberde, Brüksel tarafının bu açıklamayı yalanlamadığı kaydedildi.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: Oturma düzeni AB'nin talebine göre ayarlandı