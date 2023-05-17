Fransız medyasından çok konuşulacak analiz: 'Erdoğan’ı kimse yenemez'

“Oldukça olağan olan yüzde 90’ın üzerinde çok yüksek bir katılımla Türkler, seçim pratiğine derin bağlılıklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yaptırım yenilgisi olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bu ilk turun sonunda olağanüstü popülaritesini gösterdi.”