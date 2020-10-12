Fransız Polinezyası Hükümet Başkanı, Macron'la görüştükten sonra koronavirüse yakalandı

Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nın Hükümet Başkanı Edouard Fritch’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından koronavirüse yakalandı.

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TESTİ POZİTİF

Fritch’in, Paris’ten Tahiti’ye dönmesinden 2 gün sonra şikayetlerinin başladığı kaydedildi. Ateş ve eklem ağrıları başlayan Fritch'in testi pozitif çıktı.

Hükümet Başkanı'na cumartesiyi pazara bağlayan gece yapılan testin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, Fritch’e eşlik eden kişiye de test yapıldığı, bu kişinin negatif çıktığı kaydedildi.

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MACRON TEMASI YOK

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, bu nedenle Macron’un temaslı sayılmadığı kaydedildi.

Fritch, Macron’dan önce Fransa Başbakanı Jean Castex, Deniz Aşırı Bölgeler Bakanı Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile görüşmüştü.