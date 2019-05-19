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Dünya Fransız savaş uçakları Endonezya topraklarına indi
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ASYA

Fransız savaş uçakları Endonezya topraklarına indi

Fransız savaş uçakları Endonezya topraklarına indi

Hint Okyanusu'ndaki Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağı hava muhalefeti nedeniyle Endonezya'nın Sumatra Adası'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Eğitim tatbikatı için havalanan uçakların yakıtları azaldığı için hava muhalefeti altında, Sumatra Adası'nın 120 kilometre açığında seyreden gemiye dönmeyi riskli bulduklarından üsse indiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Endonezya Hava Kuvvetlerinin bakım ve incelemelerini yaptığı Fransız uçaklarının hava koşullarının normale dönmesinin ardından görev yerlerine döneceği kaydedildi.
Endonezya Hava Kuvvetlerinin bakım ve incelemelerini yaptığı Fransız uçaklarının hava koşullarının normale dönmesinin ardından görev yerlerine döneceği kaydedildi.

Hint Okyanusu'nda seyreden "Dassault Rafale" tipi 7 Fransız savaş uçağının, kötü hava koşulları nedeniyle Endonezya'nın Sumatra Adası'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

  • Endonezya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hint Okyanusu'nda seyreden Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağının, kalkıştan 90 dakika sonra kötü hava koşulları nedeniyle Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Açe bölgesindeki Sultan İskender Muda Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı belirtildi.

Eğitim tatbikatı için havalanan uçakların yakıtları azaldığı için hava muhalefeti altında, Sumatra Adası'nın 120 kilometre açığında seyreden gemiye dönmeyi riskli bulduklarından üsse indiği ifade edildi.

Endonezya Hava Kuvvetlerinin bakım ve incelemelerini yaptığı Fransız uçaklarının hava koşullarının normale dönmesinin ardından görev yerlerine döneceği kaydedildi.

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