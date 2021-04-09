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Fransız siyasetçi AB'yi topa tuttu: Ankara'daki olayı kasıtlı olarak üçüncü kişilere yıkıyorlar

Fransız siyasetçi François Asselineau, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’daki görüşmeleri sırasında yaşanan “protokol krizinin” arkasında yatanları sosyal medya hesabından başlık başlık paylaştı. Asselineau, “Her şeyden daha endişe verici olan şu: Günah keçisi tekniği ile AB'nin hataları üçüncü bir kişiye yıkılıyor.” dedi.

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Fransız siyasetçi AByi topa tuttu: Ankaradaki olayı kasıtlı olarak üçüncü kişilere yıkıyorlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i konuk etti.

Söz konusu görüşmelerde Leyen'in ayakta kalması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturmaması kasıtlı olarak Avrupa medyası tarafından "saygısızlık" nitelendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Protokol önceden bir araya geldi. AB'nin talebi bu yöndeydi" dedi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Fransa’da gündem Erdoğan oldu.

"AB'nin hataları üçüncü bir kişiye yıkılıyor"

Fransa'daki Cumhuriyetçi Birlik Partisi Kurucu Lideri Asselineau, Leyen ve Michel'in yaşadığı protokol olayının perde arkasını Twitter hesabından anlattı.

Leyen'in ayakta kalmasına değinen Asselineau, olayın AB içerisindeki kurumlar arası çatışmalardan kaynaklandığını, Konsey ve Komisyon'un birbirlerinden nefret ettiğini ve sürekli rekabet içinde olduklarını ifade etti.

Asselineau, "Her şeyden daha endişe verici olan şu: Günah keçisi tekniği ile AB'nin hataları üçüncü bir kişiye yıkılıyor." dedi.

"AB'de bütün kurumlar birbirinden nefret ediyor. Konuşulanların hepsi art niyetli"

Asselineau'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üzerinde düşünmek istemeyenler komik bir halde, medya yaşananları sorgulamadan hemen yargılama yaptı. Türkiye’nin ne söylediğini dinlemeden hemen tepki verdiler. “Erdoğan bir Müslüman ve bu yüzden Leyen’e kötü davrandı gibi” algılar yaşandı. Üzücü gerçeği kabul etmemiz gerek: Avrupa Birliği içerisinde herkes birbirinden nefret ediyor ve kendi haklarını güvence altında tutabilmek adına rekabet içindeler. AB’nin yaşadığı sayısız başarısızlık var. Üye ülkelerin hiçbirisinde işler yolunda gitmiyor. Bu da kurumlar arasındaki nefreti körüklüyor. Her şeyden daha endişe verici olan şu: Günah keçisi tekniği ile AB'nin hataları üçüncü bir kişiye yıkılıyor. Günah keçisi olayı yanlış anlaşılmalar, yorumlama hataları ve hatalı sorumluluk paylaşımları nedeniyle oluşuyor. Ve bilinçsiz veya art niyetli hesaplamalarla. Ankara'da tam olarak bu oldu.

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