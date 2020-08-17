Fransız uzman Saint-Prot'tan Ayasofya çıkışı: İbadete açma kararına duyulan öfke şaşırtıcı

Paris Jeopolitik Araştırmaları Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Wakeupinfo internet sitesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı.

İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

Saint-Prot, bu nedenle Türkiye'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen "seçici öfkenin" şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

OYNAT 14:34 Mustafa Armağan 10 soruda Ayasofya'yı anlattı Uzunlamasına bir bazlika planında yapılması düşünülen Ayasofya, daha sonra İmparator Jüstinyen'in Kudüs'teki Süleyman mabedi gibi kubbeli bir yapı istemesiyle ortaya çıkan eşsiz şahesere dönüştü. Asırlar boyunca çeşitli tamirat ve tadilat işlemi uygulanan bir dönem kilise, uzunca bir dönem cami ve ardından müze olarak kullanılan Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden kapılarını Müslümanların ibadetine açtı. Derin tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan dünyanın gözünü alamadığı şaheser Ayasofya'yı 10 soruda bizlere anlattı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında camiye dönüştüğünü ve 1934'te müzeye çevrildiğini anımsatan Saint-Prot, 2012'de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için birçok kampanyanın yürütüldüğünü kaydetti.

Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk namazın kılındığını hatırlattı.

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin statüsünün değişen tek ibadet yeri olmadığını belirtti.

Saint-Prot, daha önce İspanya'nın Sevilla kentinde bir caminin 1248'te ve Cordoba Camisi'nin 13'üncü yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğünü belirtti.

Filistin'de Safed'in kuzeyinde bulunan el-Ahmar Camisi'nin geçen yıl kafeye çevrildiğine dikkati çeken Saint-Prot, bazı Batılı çevrelerdeki kişiler ve İslam karşıtı olanlar, İslam ve özellikle Türkiye söz konusu olunca ölçüyü kaybettiklerini vurguladı.